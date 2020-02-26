Гончарук анонсував масові звільнення в ДФС

Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач / РБК-Україна)

25 лютого відбулася нарада з головою Державної фіскальної служби

В Україні в найближчі тижні, всі керівники регіональних підрозділів Державної фіскальної служби (ДФС) будуть замінені з метою боротьби з "тінню". Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Він розповів, що вчора, 25 лютого, відбулася нарада з головою Державної фіскальної служби.

"Ми домовилися про те, що в найближчі тижні всі керівники регіональних підрозділів ДФС будуть замінені з метою боротьби з "тінню", - заявив Гончарук.

Він також зазначив, що уряд планує впритул зайнятися людьми, що займаються переведенням грошей у готівку.

Нагадаємо, прокуратура повідомила про підозру виконуючому обов'язки керівника Житомирської митниці Сергія Гринчуку за розтрату понад 732 тисяч гривень.

Раніше у Хмельницькому затримали начальника одного з управлінь Державної фіскальної служби в області на отриманні хабара в 20 тисяч доларів. Чиновник обіцяв сприяти у закритті справи проти підприємця за несплату податків.