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У Хмельницькому один з керівників ГФС області отримав хабар за закриття справи

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 12:45
У Хмельницькому один з керівників ГФС області отримав хабар за закриття справи
Фото: хабар чиновнику ГФС Хмельницької області (ssu.gov.ua)

Чиновник обіцяв сприяти у закритті справи проти підприємця за несплату податків

Служба безпеки України затримала начальника одного з управлінь Державної фіскальної служби у Хмельницькій області на отриманні хабаря у 20 тисяч доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що за хабар чиновник обіцяв сприяти закриття кримінальної справи проти підприємця за несплату податків. Співробітника ДФС затримали під час одержання усієї суми.

"Чиновник вимагав гроші від представника комерційної структури. За 20 тисяч доларів чиновник "гарантував" підприємцю сприяння у закритті кримінального провадження, розпочатого по відношенню до нього за службове підроблення та не притягнення до відповідальності за ухилення від сплати податків", - повідомили в СБУ.

На даний момент вирішується питання про повідомлення підозри чиновнику та обрання йому запобіжного заходу. Розпочато справу за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві затримали співробітника слідчого відділу Оболонського управління поліції за отримання хабара. Слідчий отримав тисячу доларів за закриття кримінальної справи.

Також повідомлялося, що СБУ викрила схему одержання систематичних хабарів співробітниками митного поста "Херсон-Аеропорт" Чорноморської митниці. Митники отримували за зміну до 4 тисяч доларів хабарів.

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