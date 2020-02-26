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Гончарук анонсировал массовые увольнения в ГФС

Новости » Политика     26.02.2020 - 14:19
Гончарук анонсировал массовые увольнения в ГФС
Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач / РБК-Украина)

25 февраля состоялось совещание с главой Государственной фискальной службы

В Украине, в ближайшие недели, все руководители региональных подразделений Государственной фискальной службы (ГФС) будут заменены с целью борьбы с "тенью". Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Он рассказал, что вчера, 25 февраля, состоялось совещание с главой Государственной фискальной службы.

"Мы договорились о том, что в ближайшие недели все руководители региональных подразделений ГФС будут заменены с целью борьбы с тенью", - заявил Гончарук.

Он также отметил, что правительство планирует вплотную заняться людьми, который занимаются обналичиванием денег.

Напомним, прокуратура сообщила о подозрении исполняющему обязанности руководителя Житомирской таможни Сергею Гринчуку за растрату более 732 тысяч гривен.

Ранее в Хмельницком задержали начальника одного из управлений Государственной фискальной службы в области на получении взятки в 20 тысяч долларов. Чиновник обещал содействовать в закрытии дела против предпринимателя за неуплату налогов.

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