По словам нардепа, поводом для спора стал официальный ответ НАБУ на журналистский запрос издания УНН от 19 ноября 2026 года.

В документе пресс-служба Бюро заявила, что на момент поступления запроса официальное приглашение на заседание ВСК, назначенное на 23 ноября, в ведомство не поступало.

Ответ НАБУ на запрос СМИ (фото: t.me/oleksiihoncharenko)

В то же время Гончаренко опубликовал копию самого приглашения, зарегистрированного Аппаратом Верховной Рады 19 ноября 2026 года (№ 04-98/6-2026/276212). Парламентарий утверждает, что документ был доставлен в НАБУ через систему электронного документооборота (СЭДО) в тот же день.

Согласно обнародованному документу, ВСК вызвала Кривоноса для предоставления объяснений по делу "Карфаген" и заявлениям генерал-майора СБУ Сергея Дуки, озвученных на заседании комиссии 18 ноября.

Письмо-приглашение от Гончаренко (фото: t.me/oleksiihoncharenko)

"Господин Семен, ну зачем мы играем в эти игры. Вот я публиковал приглашение. Там указана дата, когда оно доставлено по СЭДО. Какой-то детский сад. Взрослые же люди. Не унижайте этим институт, который вы представляете", - обратился к главе НАБУ Гончаренко.

Нардеп подчеркнул, что в ведомстве не могли не увидеть документ, отправленный через систему электронного документооборота.

Кроме того, глава ВСК сообщил, что, согласно предоставленному Бюро приказу, Кривонос находится в 15-дневной зарубежной командировке с 22 ноября по 6 декабря 2026 года. Маршрут поездки охватывает четыре страны: Польшу, Италию (участие в Римском форуме по вопросам верховенства права 23-26 ноября), Бельгию (рабочие встречи в Брюсселе 26-27 ноября) и Японию (недельный учебный курс агентства JICA в Токио по противодействию отмыванию денег с 29 ноября по 5 декабря).

Гончаренко отметил, что комиссия предложила директору НАБУ новые даты для выступления после его возвращения - 7 или 11 декабря.