В Минобороны Беларуси заявили, что некоторые танковые взводы их армии во время проверки боеготовности выполняют так называемую "задачу по усилению госграницы". Также в РБ решили снова продолить военные учения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РБ.

Что известно об "усилении" границы

"В ходе комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил военнослужащие танкового подразделения организовали охрану и оборону, а также инженерное оборудование района сосредоточения, осуществили маскировку вооружения, военной и специальной техники", - говорится в сообщении.

Указано, что танковые экипажи выполнили "контрольные стрельбы" из вооружения танка Т-72Б. Также военнослужащие якобы провели "занятия по тактической подготовке".

"Некоторые танковые взводы при проверке выполняют задачи по усилению государственной границы Республики Беларусь", - добавляют в Минобороны РБ.

Фото: Минобороны Беларуси заявило об усилении госграницы танками (t.me/modmilby)

Военные учения в Беларуси продлили

Отметим, что по данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", обучение ВС РБ/РФ в Беларуси продлено минимум до 22 мая.

Напомним, недавно стало известно, что в приграничных с Украиной населенных пунктах Беларуси массово устанавливают систему запуска сирен.

При этом ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял об угрозе "диверсантов" на границе и возможном обострении ситуации.

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