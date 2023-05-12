ua ru
Пт, 12 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Минобороны Беларуси заявило об усилении госграницы танками

Новина українською →
Минск, Пятница 12 мая 2023 13:41
Минобороны Беларуси заявило об усилении госграницы танками Фото: Минобороны Беларуси заявило об усилении госграницы танками (t.me/modmilby)
Автор: Мария Кучерявец

В Минобороны Беларуси заявили, что некоторые танковые взводы их армии во время проверки боеготовности выполняют так называемую "задачу по усилению госграницы". Также в РБ решили снова продолить военные учения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РБ.

Что известно об "усилении" границы

"В ходе комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил военнослужащие танкового подразделения организовали охрану и оборону, а также инженерное оборудование района сосредоточения, осуществили маскировку вооружения, военной и специальной техники", - говорится в сообщении.

Указано, что танковые экипажи выполнили "контрольные стрельбы" из вооружения танка Т-72Б. Также военнослужащие якобы провели "занятия по тактической подготовке".

"Некоторые танковые взводы при проверке выполняют задачи по усилению государственной границы Республики Беларусь", - добавляют в Минобороны РБ.

Фото: Минобороны Беларуси заявило об усилении госграницы танками (t.me/modmilby)

Военные учения в Беларуси продлили

Отметим, что по данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", обучение ВС РБ/РФ в Беларуси продлено минимум до 22 мая.

Напомним, недавно стало известно, что в приграничных с Украиной населенных пунктах Беларуси массово устанавливают систему запуска сирен.

При этом ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял об угрозе "диверсантов" на границе и возможном обострении ситуации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь кордон з Білоруссю
NEWS
Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте
Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте
DAILY
Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть