У Гомелі під час розгону протесту силовик стріляв з автомату

У Гомелі під час розгону акції протесту силовики застосували вогнепальну зброю. Один з міліціянтів почав стріляти з автомату в повітря, щоб відігнати натовп мітингувальників.

Відео з цим інцидентом опублікувало видання "Радіо Свобода".

На відео видно, як під час розгону протестувальників один із силовиків починає робити одиночні постріли у повітря з автомату.

В цей час інші міліціянти за допомогою газу відтісняють натовп демонстрантів з вулиці.

Зазначимо, сьогодні у містах Білорусі проходила так звана "народна інавгурації" опозиціонерки Світлани Тіхановської, яка проголосила себе законно обраним лідером країни.

Раніше повідомлялося про застосування сльозогінного газу та світлошумових гранат проти мітингувальників у білоруському Гомелі.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі говорять про затримання близько 200 учасників нібито "несанкціонованих" заходів у містах країни.

У Мінську сьогодні також затримували учасників акцій протесту, перед цим у місто стягли військову техніку та силовиків.