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В Гомеле во время разгона протеста силовик стрелял из автомата

Автор: Дмитрий Левицкий

В Гомеле во время разгона акции протеста силовики применили огнестрельное оружие. Один из милиционеров начал стрелять из автомата в воздух, чтобы отогнать толпу митингующих.

Видео с этим инцидентом опубликовало издание "Радио Свобода".

На видео видно, как во время разгона протестующих один из силовиков начинает делать одиночные выстрелы в воздух из автомата.

В это время другие милиционеры с помощью газа оттесняют толпу демонстрантов с улицы.

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Отметим, сегодня в городах Беларуси проходила так называемая "народная инаугурации" оппозиционерки Светланы Тихановской, которая провозгласила себя законно избранным лидером страны.

Ранее сообщалось о применение слезоточивого газа и светошумовых гранат против митингующих в белорусском Гомеле.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве внутренних дел Беларуси говорят о задержание около 200 участников якобы "несанкционированных" мероприятий в городах страны.

В Минске сегодня также задерживали участников акций протеста, перед этим в город стянули военную технику и силовиков.

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