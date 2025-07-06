"Голубей нельзя стрелять - надо заводить ястребов": орнитолог о городских птицах

В городах Украины обитает несколько видов голубей, и популяции большинства из них чувствуют себя хорошо. Однако сизые голуби, которые являются самыми массовыми, время от времени страдают от инфекций - из-за отсутствия естественного регулятора, хищных птиц.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник природного заповедника "Днепровско-Орельский", доцент Днепровского национального университета им. Олеся Гончара Александр Пономаренко.

По словам ученого, отстрел голубей как способ контроля популяции - неэффективен и неприемлем. Зато города могут создавать условия для жизни хищников - в частности, большого ястреба. Он вполне способен регулировать количество сизых голубей. "В города заходят сапсаны, которые охотятся на голубей и горлиц. Но если создать условия для гнездования ястреба, то он бы постоянно контролировал численность голубя естественным способом", - пояснил Пономаренко.