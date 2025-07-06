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"Голубів не можна стріляти - треба заводити яструбів": орнітолог про міських птахів

Неділя 06 липня 2025 12:50
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"Голубів не можна стріляти - треба заводити яструбів": орнітолог про міських птахів Фото: Голуби в місті (pexels.com)
Автор: Василина Копитко, Тетяна Веремєєва

У містах України мешкає кілька видів голубів, і популяції більшості з них почуваються добре. Однак сизі голуби, які є наймасовішими, час від часу потерпають від інфекцій - через відсутність природного регулятора, хижих птахів.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник природного заповідника "Дніпровсько-Орільський", доцент Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара Олександр Пономаренко.

За словами науковця, відстріл голубів як спосіб контролю популяції - неефективний і неприйнятний. Натомість міста можуть створювати умови для життя хижаків - зокрема, яструба великого. Він цілком здатен регулювати кількість сизих голубів.

"У міста заходять сапсани, які полюють на голубів і горлиць. Але якщо створити умови для гніздування яструба, то він би постійно контролював чисельність голуба природним способом", - пояснив Пономаренко.

Раніше РБК-Україна писало, що до українських міст активно переселяється новий вид голуба - припутень. Через хімізацію сільського господарства та полювання птах залишає поля й оселяється у міських парках. Орнітолог Олександр Пономаренко також розповів, що популяції сизого голуба та садової горлиці залишаються стабільними.

Також ми розповідали, як правильно підгодовувати міських птахів і які види нині найчастіше зустрічаються в українських містах. Орнітолог пояснив, що хліб шкідливий для качок і лебедів, але не для голубів, і порадив використовувати спеціальний корм.

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