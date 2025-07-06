"Голубів не можна стріляти - треба заводити яструбів": орнітолог про міських птахів

У містах України мешкає кілька видів голубів, і популяції більшості з них почуваються добре. Однак сизі голуби, які є наймасовішими, час від часу потерпають від інфекцій - через відсутність природного регулятора, хижих птахів.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник природного заповідника "Дніпровсько-Орільський", доцент Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара Олександр Пономаренко.

За словами науковця, відстріл голубів як спосіб контролю популяції - неефективний і неприйнятний. Натомість міста можуть створювати умови для життя хижаків - зокрема, яструба великого. Він цілком здатен регулювати кількість сизих голубів. "У міста заходять сапсани, які полюють на голубів і горлиць. Але якщо створити умови для гніздування яструба, то він би постійно контролював чисельність голуба природним способом", - пояснив Пономаренко.