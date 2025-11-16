RU

Общество Образование Деньги Изменения

Голубь сизый: как птица поселилась в городах и что с ее популяцией сейчас

Почему популяция голубей в городах выросла (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В городах Украины растет численность сизых голубей - потомков одомашненного вида. Они приспосабливаются к городской среде, питаются на свалках и способны давать потомство почти весь год.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала орнитолог Анна Кузьо.

Голубь сизый - потомок одомашненных голубей

Дикий голубь сизый живет колониями в скалах. В Украине он может водиться только в Крыму. В Европе он есть в Испании, Португалии, где скалистые обрывы у моря.

"Веками люди одомашнивали этот вид. Бывало, что потомки одомашненных голубей убегали от заводчиков и гнездились самостоятельно. Так и образовались городские популяции", - говорит эксперт.

Популяция во Львове выросла втрое

По словам эксперта, во Львове с 1990-х годов популяция сизых голубей выросла втрое. В других городах, вероятно, численность тоже не уменьшилась, ведь эти птицы очень пластичны и легко адаптируются к городской среде.

"В отличие от воробьев, им все в городе подходит. Они питаются на свалках, и даже когда переносят возбудителей, сами редко болеют. Голуби дают потомство даже когда больны или покалечены", - добавляет Кузьо.

Почему голубей становится больше

Городские птицы гнездятся на теплых чердаках и имеют постоянный доступ к еде, поэтому могут давать 7-8 кладок яиц в год. Это и объясняет стремительный рост их численности в городах.

"Если дикие птицы размножаются только в теплое время года, городские голуби способны давать потомство в течение всего года", - заключает орнитолог.

 

Ранее мы писали о том, почему птицы летают в теплые края и "откажутся" ли от миграции из-за теплых зим.

Читайте также наше большое интервью с орнитологом Александром Пономаренко о том, что происходит с птичьим миром в Украине и чего ждать дальше.

