Главную базу российского Черноморского флота атаковали беспилотники: что известно об ударе

Известно, что массированный удар беспилотников по Новороссийску начался с раннего утра 6 июля. По сообщениям россиян атака велась одновременно с воздуха, где находились ударные беспилотники, и с воды, где охоту на корабли устроили украинские морские дроны.

Несколько часов в городе звучал сигнал воздушной тревоги, была слышна стрельба и взрывы, работала противовоздушная оборона. О последствиях пока ничего не сообщалось.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко написал, что перекрыто движение и запрещены прогулки на набережной Новороссийска, откуда открывается вид на гавань и боевые корабли Черноморского видео. Также оккупанты опубликовали видео, на котором якобы горит подбитый морской дрон: верифицировать видеозапись не удалось.

Минобороны РФ утром 6 июля сообщило, что силы ПВО якобы сбили 120 украинских ударных БПЛА. При этом в перечне областей, где якобы сбивали дроны, нет Краснодарского края.