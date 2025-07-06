Главную базу российского Черноморского флота атаковали беспилотники: что известно об ударе

Новороссийск в Краснодарском крае утром 6 июля проснулся от взрывов. Корабли флота были атакованы беспилотниками с моря и воздуха. Город стал главной базой остатков Черноморского флота России после многочисленных атак Украины на временно оккупированный Севастополь в Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикации в российских СМИ.
Известно, что массированный удар беспилотников по Новороссийску начался с раннего утра 6 июля. По сообщениям россиян атака велась одновременно с воздуха, где находились ударные беспилотники, и с воды, где охоту на корабли устроили украинские морские дроны.
Несколько часов в городе звучал сигнал воздушной тревоги, была слышна стрельба и взрывы, работала противовоздушная оборона. О последствиях пока ничего не сообщалось.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко написал, что перекрыто движение и запрещены прогулки на набережной Новороссийска, откуда открывается вид на гавань и боевые корабли Черноморского видео. Также оккупанты опубликовали видео, на котором якобы горит подбитый морской дрон: верифицировать видеозапись не удалось.
Минобороны РФ утром 6 июля сообщило, что силы ПВО якобы сбили 120 украинских ударных БПЛА. При этом в перечне областей, где якобы сбивали дроны, нет Краснодарского края.
Российские оккупанты каждую ночь атакуют Украину ударными БПЛА. В ночь с 5 на 6 июля были атакованы Харьков, Херсон и Запорожье: всюду есть раненые, разрушения, возникли пожары из-за российских ударов. В Харькове и Херсоне враг бил по спасателям, которые занимались ликвидацией последствий атаки. Также утром 6 июля оккупанты атаковали дронами Николаев.
Еще одна атака БПЛА состоялась на Кременчуг на Полтавщине. Целью стало здание местного ТЦК. Это уже третий удар по ТЦК за последние несколько дней, в Вооруженных силах Украины считают, что таким образом оккупанты пытаются сорвать мобилизацию.
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