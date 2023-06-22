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Главному конкуренту Эрдогана на прошедших выборах грозит до 110 лет тюрьмы, - СМИ

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Четверг 22 июня 2023 17:59
Главному конкуренту Эрдогана на прошедших выборах грозит до 110 лет тюрьмы, - СМИ Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и бывший кандидат в президент Турции Кемаль Кылычдароглу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Главный конкурент президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах, которые прошли в мае, Кемаль Кылычдароглу может быть приговорен к тюремному заключению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cumhuriyet.

Как отмечают журналисты, адвокат бывшего кандидата в президенты Джелал Челик рассказал, что против Кылычдароглу подали уже 28 исков. Их передали в прокуратуру Анкары.

По словам адвоката, расследование по части исков приостанавливали, поскольку Кылычдароглу был депутатом турецкого парламента и имел неприкосновенность. Но сейчас у него нет такой привилегии, поскольку он не попал в состав Великого национального собрания.

В Cumhuriyet пишут, что большинство исков, которые подали против Кылычдароглу, связаны с оскорблениями или обвинениями в сторону Эрдогана. В частности, бывший кандидат сравнивал действующего президента с ливийским диктатором Муаммаром Каддафи и румынским диктатором Николае Чаушеску. По информации журналистов, истцом в большинстве случаев также является сам Эрдоган.

Выборы в Турции

Напомним, выборы президента Турции проходили в мае в два тура. Согласно результатам, Эрдоган набрал 52,14% голосов, а Кылычдароглу - 47,86% голосов.

Эрдогана с победой практически сразу же после объявления результатов поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

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