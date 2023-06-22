Головному конкуренту Ердогана на виборах загрожує до 110 років в'язниці, - ЗМІ

Головний конкурент президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на виборах, що відбулися в травні, Кемаль Киличдароглу може бути засуджений до тюремного ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cumhuriyet .

Як зазначають журналісти, адвокат колишнього кандидата у президенти Джелал Челік розповів, що проти Киличдароглу подали вже 28 позовів. Їх передали до прокуратури Анкари.

За словами адвоката, розслідування щодо частини позовів припиняли, оскільки Киличдароглу був депутатом турецького парламенту і мав недоторканність. Але зараз він не має такого привілею, оскільки він не потрапив у склад Великих національних зборів.

У Cumhuriyet пишуть, що більшість позовів, які подали проти Киличдароглу, пов'язані з образами чи звинуваченнями у бік Ердогана. Зокрема, колишній кандидат порівнював чинного президента з лівійським диктатором Муаммаром Каддафі та румунським диктатором Ніколае Чаушеску. За інформацією журналістів, позивачем у більшості випадків також є сам Ердоган.

Вибори у Туреччині

Нагадаємо, вибори президента Туреччини проходили у травні у два тури. Згідно з результатами, Ердоган набрав 52,14% голосів, а Киличдароглу - 47,86% голосів.

Ердогана з перемогою практично відразу після оголошення результатів привітав президент України Володимир Зеленський.