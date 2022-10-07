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Главнокомандующий ВС Литвы посетил освобожденную часть Харьковской области (фото)

Фото: Главнокомандующий ВС Литвы посетил освободившуюся часть Харьковской области (facebook.com/127tro)
Автор: Дмитрий Браславский

Освобожденную часть Харьковской области и сам Харьков посетила делегация Вооруженных сил Литвы во главе с Главнокомандующим - генерал-лейтенантом Вальдемарасом Рупшисем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу отдельной бригады Территориальной обороны Харькова.

"Представители иностранной делегации посетили населенные пункты Харьковской области, освобожденные непосредственно силами 127-й Отдельной бригады ТРО ВСУ", - говорится в сообщении.

Комбриг полковник Роман Грищенко рассказал литовским коллегам об особенностях захвата мощных укрепрайонов российских войск, характере действий противника и его потери в личном составе и технике, выявленые факты нарушения российскими агрессорами правил ведения войны.

"Начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник ознакомил представителей делегации с ситуацией в области безопасности на Харьковщине, состоянием инфраструктуры на деоккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Украинская сторона выразила благодарность литовским военнослужащим за помощь от Литвы, которая продолжает предоставляться Украине.

Напомним, что Литва назвала лишенным смысла НАТО без Украины.

Также Литва подписала договор о приобретении дронов-камикадзе для Украины.

Ранее Литва передала Украине полсотни бронетранспортеров M113.

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