Главнокомандующий ВС Литвы посетил освобожденную часть Харьковской области (фото)

Освобожденную часть Харьковской области и сам Харьков посетила делегация Вооруженных сил Литвы во главе с Главнокомандующим - генерал-лейтенантом Вальдемарасом Рупшисем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу отдельной бригады Территориальной обороны Харькова.
"Представители иностранной делегации посетили населенные пункты Харьковской области, освобожденные непосредственно силами 127-й Отдельной бригады ТРО ВСУ", - говорится в сообщении.
Комбриг полковник Роман Грищенко рассказал литовским коллегам об особенностях захвата мощных укрепрайонов российских войск, характере действий противника и его потери в личном составе и технике, выявленые факты нарушения российскими агрессорами правил ведения войны.
"Начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник ознакомил представителей делегации с ситуацией в области безопасности на Харьковщине, состоянием инфраструктуры на деоккупированных территориях", - говорится в сообщении.
Украинская сторона выразила благодарность литовским военнослужащим за помощь от Литвы, которая продолжает предоставляться Украине.
Напомним, что Литва назвала лишенным смысла НАТО без Украины.
Также Литва подписала договор о приобретении дронов-камикадзе для Украины.
Ранее Литва передала Украине полсотни бронетранспортеров M113.
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