Украина – Шотландия: анонс матча Лиги наций

Украина – Шотландия

27 сентября, 21:45, Краков, "Краковия", телетрансляция на "Суспильне", "1+1", "Интер" и ICTV

Соперники подошли к решающему противостоянию во всем розыгрыше Лиги наций. "Сине-желтые" обязаны побеждать, чтобы повыситься в классе. В свою очередь "Тартановую армию" удовлетворит и ничья. Отдельная история – мотив мести. Сборная Украины стремится реабилитироваться за фиаско в Глазго, а шотландцы еще не сполна получили сатисфакцию за вылет в отборе к ЧМ-2022.

Тренерские штабы обеих команд сохраняют интригу по модели игры. Кадровые проблемы и кардинально разные результаты украинской сборной в двух сентябрьских матчах заставляют поразмыслить и о тактической схеме, и о подборе исполнителей. Но все же, формация с четырьмя защитниками выглядит меньшим риском.

Тем временем сборная Шотландии едва вообще не осталась без центрбеков. К безусловному игроку основы Хендри наставник "Тартановой армии" Кларк вынужден поставить либо ветерана Галлахера из "Сент-Миррена", либо дебютанта Портеуса ("Хиберниан"). А в нападении вполне вероятно придется обойтись без больных Адамса и Дайкса.

Но радоваться кадровым проблемам соперника сборной Украины пока рано. С одной стороны, ряды "сине-желтых" из-за травм пострадали не меньше. В то же время, даже актуальный подбор исполнителей шотландской команды остается на солидном уровне, особенно в средней линии.

Дисквалифицированные: Сидорчук – Мактоминей

Травмированные: Бущан, Попов, Соболь, Зинченко, Шапаренко, Коваленко – Маклафлин, Маккена, Хенли, Тирни, Робертсон, Браун

Под вопросом: Хики, Адамс, Дайкс (все – Шотландия)

Ориентировочные составы на матч Украина – Шотландия

Украина: Лунин – Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Игнатенко – Ярмоленко, Малиновский, Цыганков – Довбик

Шотландия: Гордон – Ралстон, Галлахер, Хендри, Тейлор – Гилмор, Макгрегор – Армстронг, Макгинн, Кристи – Дайкс

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:0

Высокая цена ошибки заставит обе команды играть осторожно. Скорее всего, игра продлится до первого забитого мяча. Большое количество индивидуальных дуэлей, игровых столкновений и борьбы на каждом клочке поля выведет на первый план физическую готовность. В то же время неблагоприятная погода, а синоптики обещают дождь, повысит роль стандартов и ударов с дистанции.