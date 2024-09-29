Главный соратник Трампа раскритиковал Зеленского через день после их встречи
Сенатор от штата Огайо Джей Ди Венс, главный соратник Дональда Трампа на выборах, раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Это произошло спустя день после встречи Зеленского и Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Выступая в Ньютауне, штат Пенсильвания, Венс начал свою речь с критики Зеленского за то, что он вместе с губернатором штата Джошем Шапиро, демократом, посетил фабрику по производству боеприпасов в Скрентоне.
"Он приехал, чтобы проводить предвыборную кампанию вместе с руководством демократов этой страны. Мы потратили на Украину 200 млрд долларов. Знаете, чего бы я хотел, чтобы Зеленский приехал в США? Скажите спасибо людям Пенсильвании и всем остальным", - заявил Венс.
Как отмечает NYT, Зеленский во время своего визита на завод поблагодарил США за поддержку. Сотрудникам завода он сказал, что они спасли миллионы украинцев. В своих соцсетях президент отметил, что "в таких местах можно по-настоящему ощутить, что демократический мир может победить".
Следует добавить, что Венс был противником помощи Украине от США. В недавнем интервью The New Yorker Зеленский назвал Венса "слишком радикальным" из-за высказываний республиканца об обмене территорий на мирное соглашение с Россией. Венс в ответ раскритиковал Зеленского.
Что этому предшествовало
Напомним, во время визита в США Владимир Зеленский посетил оборонный завод в Пенсильвании, где производят снаряды для ВСУ. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон раскритиковал посла Украины в США Оксану Маркарову за организацию визита.
Ему не понравилось, что Зеленскому сопровождали демократы. Джонсон требовал от Зеленского увольнения Маркаровой. Зеленский подчеркнул, что не будет обсуждать этот вопрос в США.
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