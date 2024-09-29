Головний соратник Трампа розкритикував Зеленського через день після їх зустрічі
Сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс, головний соратник Дональда Трампа на виборах, розкритикував президента України Володимира Зеленського. Це сталося через день після зустрічі Зеленського і Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Виступаючи в Ньютауні, штат Пенсільванія, Венс розпочав свою промову з критики Зеленського за те, що він разом з губернатором штату Джошем Шапіро, демократом, відвідав фабрику з виробництва боєприпасів у Скрентоні.
"Він приїхав, щоб проводити передвиборчу кампанію разом з керівництвом демократів цієї країни. Ми витратили на Україну 200 млрд доларів. Знаєте, чого б я хотів, щоб Зеленський приїхав до США? Скажіть спасибі людям Пенсільванії та всім іншим", - заявив Венс.
Як зазначає NYT, Зеленський під час свого візиту на завод подякував США за підтримку. Співробітникам заводу він сказав, що вони врятували мільйони українців. У своїх соцмережах президент зазначив, що "у таких місцях можна по-справжньому відчути, що демократичний світ може перемогти".
Варто додати, що Венс був противником допомоги Україні від США. У нещодавньому інтерв'ю The New Yorker Зеленський назвав Венса "занадто радикальним" через висловлювання республіканця про обмін територій на мирну угоду з Росією. Венс у відповідь розкритикував Зеленського.
Що цьому передувало
Нагадаємо, під час візиту до США Володимир Зеленський відвідав оборонний завод у Пенсильванії, де виробляють снаряди для ЗСУ. спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон розкритикував посла України у США Оксану Маркарову за організацію візиту.
Йому не сподобалося, що Зеленського супроводжували демократи. Джонсон вимагав від Зеленського звільнення Маркарової. Зеленський наголосив, що не обговорюватиме це питання у США.
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