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Головний соратник Трампа розкритикував Зеленського через день після їх зустрічі

Вашингтон, Неділя 29 вересня 2024 10:57
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Головний соратник Трампа розкритикував Зеленського через день після їх зустрічі Фото: Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс, головний соратник Дональда Трампа на виборах, розкритикував президента України Володимира Зеленського. Це сталося через день після зустрічі Зеленського і Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Виступаючи в Ньютауні, штат Пенсільванія, Венс розпочав свою промову з критики Зеленського за те, що він разом з губернатором штату Джошем Шапіро, демократом, відвідав фабрику з виробництва боєприпасів у Скрентоні.

"Він приїхав, щоб проводити передвиборчу кампанію разом з керівництвом демократів цієї країни. Ми витратили на Україну 200 млрд доларів. Знаєте, чого б я хотів, щоб Зеленський приїхав до США? Скажіть спасибі людям Пенсільванії та всім іншим", - заявив Венс.

Як зазначає NYT, Зеленський під час свого візиту на завод подякував США за підтримку. Співробітникам заводу він сказав, що вони врятували мільйони українців. У своїх соцмережах президент зазначив, що "у таких місцях можна по-справжньому відчути, що демократичний світ може перемогти".

Варто додати, що Венс був противником допомоги Україні від США. У нещодавньому інтерв'ю The New Yorker Зеленський назвав Венса "занадто радикальним" через висловлювання республіканця про обмін територій на мирну угоду з Росією. Венс у відповідь розкритикував Зеленського.

Що цьому передувало

Нагадаємо, під час візиту до США Володимир Зеленський відвідав оборонний завод у Пенсильванії, де виробляють снаряди для ЗСУ. спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон розкритикував посла України у США Оксану Маркарову за організацію візиту.

Йому не сподобалося, що Зеленського супроводжували демократи. Джонсон вимагав від Зеленського звільнення Маркарової. Зеленський наголосив, що не обговорюватиме це питання у США.

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