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У серпні весь світ побачить перші перемоги України, - Буданов

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Київ, Понеділок 04 липня 2022 07:15
У серпні весь світ побачить перші перемоги України, - Буданов Фото: начальник ГУР Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Марія Кучерявець

Перші перемоги України у війні проти російського агресора українці побачать невдовзі. А саме в серпні цього року.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

При цьому він зазначив, необхідно правильно розуміти значення перелому у війні.

"Я (раніше - ред.) сказав, що у серпні ви побачите, весь світ у принципі побачить перші перемоги України. (Це - ред.) перший перелом", - зазначив Буданов.

Однак керівник української розвідки відмовився розповідати подробиці.

"Ви хочете, щоб я зараз розкрив усі плани, щоби ворог прочитав і підготувався? Так ви це собі уявляєте?... Риторично вам відповім. Якщо ви аналізуєте мої висловлювання, чи ви побачили, щоб я хоча б раз помилився? Тому чекайте", - підсумував Буданов.

Нагадаємо, раніше начальник ГУР заявляв, що українці повинні побачити "видимі результати" контрнаступу в окупованій Херсонській області з серпня.

Додамо, також Буданов наголошував, що Україна відвоює назад свої території лише військовим шляхом.

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