Главный советник Си Цзиньпина посетил Венгрию и провел переговоры с Орбаном
Советник лидера Китая Ван I посетил Венгрию, где провел переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на китайское информационное агентство Xinhua.
"Китай готов работать с Венгрией для всестороннего развития дружественных обменов, постоянного углубления взаимовыгодного сотрудничества, стремления к более демократическим международным отношениям и многополярному миру, заявил высокопоставленный китайский дипломат", - отметили в агентстве.
Ван И заявил, что, несмотря на разницу в размерах, Китай и Венгрия "всегда уважали, понимали и доверяли друг другу".
По его словам, КНР ценит "активную роль Венгрии в поддержке развития отношений между Китаем и ЕС".
Орбан и Ван I также обменялись мнениями о войне в Украине, считая, что чем сложнее ситуация, тем важнее сохранять спокойствие и трезвость, делать правильный выбор в соответствии с нормами международных отношений, а также долгосрочными интересами Европы, чтобы как можно быстрее достичь мира.
Напомним, ранее советник лидера Китая Ван I посетил российскую столицу для переговоров по возможному мирному плану для Украины, который анонсировали ранее.
Ранее советник Си Цзиньпина посетил Европу. Он побывал в Италии и Франции, где встретился с министрами иностранных дел.
Также Ван I принял участие в Мюнхенской конференции безопасности, в рамках которой провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.