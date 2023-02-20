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Главный советник Си Цзиньпина посетил Венгрию и провел переговоры с Орбаном

Новина українською →
Венгрия, Понедельник 20 февраля 2023 16:18
Главный советник Си Цзиньпина посетил Венгрию и провел переговоры с Орбаном Фото: главный советник лидера Китая Си Цзиньпина Ван И (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Советник лидера Китая Ван I посетил Венгрию, где провел переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на китайское информационное агентство Xinhua.

"Китай готов работать с Венгрией для всестороннего развития дружественных обменов, постоянного углубления взаимовыгодного сотрудничества, стремления к более демократическим международным отношениям и многополярному миру, заявил высокопоставленный китайский дипломат", - отметили в агентстве.

Ван И заявил, что, несмотря на разницу в размерах, Китай и Венгрия "всегда уважали, понимали и доверяли друг другу".

По его словам, КНР ценит "активную роль Венгрии в поддержке развития отношений между Китаем и ЕС".

Орбан и Ван I также обменялись мнениями о войне в Украине, считая, что чем сложнее ситуация, тем важнее сохранять спокойствие и трезвость, делать правильный выбор в соответствии с нормами международных отношений, а также долгосрочными интересами Европы, чтобы как можно быстрее достичь мира.

Напомним, ранее советник лидера Китая Ван I посетил российскую столицу для переговоров по возможному мирному плану для Украины, который анонсировали ранее.

Ранее советник Си Цзиньпина посетил Европу. Он побывал в Италии и Франции, где встретился с министрами иностранных дел.

Также Ван I принял участие в Мюнхенской конференции безопасности, в рамках которой провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

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