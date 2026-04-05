Главный оппонент Орбана на выборах пообещал изменить курс Венгрии в отношении Кремля, - АР

Будущее правительство Венгрии в случае смены власти будет придерживаться прагматичного подхода в отношениях с Россией, который будет базироваться на взаимном невмешательстве во внутренние дела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра в интервью Associated Press.
По информации издания, Петер Мадьяр отметил, что его подход к РФ будет существенно отличаться от политики действующего премьера Венгрии Виктора Орбана.
Оппозиционер стремится вернуть Венгрию к демократическому европейскому вектору, сохраняя при этом деловой нейтралитет с Москвой.
"Прагматизм означает, что мы не вмешиваемся во внутренние дела РФ, а они не вмешиваются в наши дела. Мы две суверенные страны и уважаем друг друга, но нам не обязательно нравиться друг другу", - пояснил Мадьяр.
Политик также раскритиковал нынешнюю власть за чрезмерную энергетическую зависимость от России. Он планирует диверсифицировать поставки нефти и газа, привлекая ресурсы ЕС для строительства новой инфраструктуры.
В то же время он признал, что быстрый отказ от российских ресурсов невозможен.
"Это не означает, что мы должны уже завтра прекратить использовать российскую нефть. Это означает, что ресурсы ЕС должны использоваться рационально", - подчеркнул Мадьяр.
Напомним, парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля 2026 года. Главным конкурентом действующего премьера стал Петер Мадьяр, чья партия "Тиса", по данным опросов, опережает "Фидес" Виктора Орбана на 10 процентов.
Впрочем, аналитики отмечают, что реальная борьба развернется в отдельных округах, где расклад сил может быть другим.
Ранее издание Politico писало о том, что Орбан уже готовит план на случай поражения и может прибегнуть к радикальным шагам, чтобы усложнить жизнь новому правительству.
Также эксперты оценивали, как смена власти повлияет на поддержку Киева. В частности, в материале о том, что Венгрия стоит перед выбором, отмечалось - несмотря на оппозиционность, позиция Мадьяра по Украине может во многом совпадать с курсом Орбана.