Главный конкурент Трампа вышла из предвыборной гонки в США

"Пришло время приостановить мою кампанию. Я сказала, что хочу, чтобы американцы услышали свои голоса. Я сделала это. Я ни о чем не жалею", - заявила Хейли.

При этом она не поддержала Трампа как кандидата от республиканцев на должность президента США.

Вместо этого она призвала бывшего американского лидера заручиться поддержкой избирателей, которые поддержали ее.

Неназванные источники сообщили CNN, что Хейли оставляет возможность поддержать Трампа перед президентскими выборами в ноябре.

Стоит заметить, что Хейли вышла из внутрипартийных выборов республиканцев - праймериз - в ходе которых партия определяет своего кандидата для участия во всеобщих президентских выборах США. Она не смогла одержать победу над Дональдом Трампом.

При этом соперником Трампа на выборах станет Джо Байден. Он также побеждает на праймериз демократов.

"Супервторник" в США

Напомним, сегодня, 6 марта, в 15 штатах и на одной территории США состоялись первичные партийные выборы, во время которых определяется, кто из кандидатов будет номинирован в президенты от Демократической и Республиканской партий на выборах. Такое событие называют в США "супервторником".

Действующий президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп побеждают почти во всех штатах.

Более детально о "супервторнике" - в материале РБК-Украина.