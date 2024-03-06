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Головний конкурент Трампа вийшла з передвиборчих перегонів у США

Фото: Ніккі Хейлі (flickr by Gage Skidmore)
Автор: Іван Носальський

Колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Хейлі припинить свою участь у передвиборчих перегонах. Вона була головним конкурентом експрезидента Дональда Трампа.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву Хейлі наводить CNN.

"Настав час призупинити мою кампанію. Я сказала, що хочу, щоб американці почули свої голоси. Я зробила це. Я ні про що не шкодую", - заявила Хейлі.

Вона не підтримала Трампа як кандидата від республіканців на посаду президента США.

Натомість вона закликала колишнього американського лідера заручитися підтримкою виборців, які її підтримали.

Неназвані джерела повідомили CNN, що Хейлі залишає можливість підтримати Трампа перед президентськими виборами у листопаді.

Варто зауважити, що Хейлі вийшла із внутрішньопартійних виборів республіканців - праймеріз - у ході яких партія визначає свого кандидата для участі у загальних президентських виборах США. Вона не змогла здобути перемогу над Дональдом Трампом.

При цьому суперником Трампа на виборах стане Джо Байден. Він також перемагає на праймеріз демократів.

"Супервівторок" у США

Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, у 15 штатах та на одній території США відбулися первинні партійні вибори, під час яких визначається, хто з кандидатів буде номінований у президенти від Демократичної та Республіканської партій на виборах. Таку подію називають у США "супервівторком".

Чинний президент США Джо Байден та експрезидент Дональд Трамп перемагають майже у всіх штатах.

Більш детально про "супервівторок" - у матеріалі РБК-Україна.

 

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