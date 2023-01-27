В Белом доме кадровые изменения: президент Джо Байден сменил главу аппарата

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The White House .

Как отмечается в заявлении на сайте Белого дома, экс-председатель Рон Клейн официально покинет Белый дом на следующей неделе. В информации подчеркнуто, что изменения в кругу ближайших советников президента произошли, когда команда Байдена готовится к кампании по переизбранию и расследованиям республиканцев в Палате представителей относительно Белого дома и членов семьи Байдена.

Относительно нового руководителя аппарата Джеффа Зинтса, Байден подчеркнул, что вместе они решали некоторые самые сложные проблемы в правительстве.

"Когда я был вице-президентом, я впервые познакомился с ним в начале правления администрации Обамы-Байдена, тесно работая над внедрением Закона о восстановлении и реинвестировании США, поскольку Джефф был руководителем Управления по управлению и бюджету. Позже ему была поручена трудная и сложная задача исправить healthcare.gov, которую он успешно выполнил, помогая миллионам американцев получить качественное и доступное медицинское страхование. Он возглавлял Национальный экономический совет и разделяет мое внимание к укреплению нашей экономики, чтобы она работала для всех. И Джефф возглавлял борьбу правительства с COVID-19, это огромное дело исторического масштаба", - сказал Байден о Зинтсе.

Президент подчеркнул, что предстоит большая задача - эффективно и справедливо внедрять законы, которые мы приняли.

"Я уверен, что Джефф продолжит пример Рона по поводу разумного, стабильного лидерства, поскольку мы продолжаем ежедневно упорно работать для людей, которым нас послали сюда служить", - констатировал Байден.