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ФБР закончило обыски в доме Байдена в Делавэре и ничего не нашло

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Среда 01 февраля 2023 20:59
ФБР закончило обыски в доме Байдена в Делавэре и ничего не нашло Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Федеральное бюро расследований США (ФБР) завершило обыск в доме президента Джо Байдена в Рехобот-Бич в штате Делавэр, и не обнаружило никаких документов с пометкой "секретно".

Об этом заявил личный адвокат Байдена Боб Бауэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, ФБР забрало с собой рукописные заметки американского президента и некоторые материалы для дальнейшего изучения. Обыск занял три с половиной часа.

"Запланированный Минюстом обыск в резиденции президента в Рехоботе, проведенный в координации и сотрудничестве с адвокатами президента, завершился. Обыск проводился с 8:30 утра до полудня. Никаких документов с секретными пометками найдено не было", - заявил адвокат.

Напомним, сегодня сообщалось, что ФБР приступило к обыскам в пляжном доме президента США Джо Байдена в штате Делавэр.

Ранее во время обысков в доме Байдена в Уилмингтоне, кроме секретных документов, были обнаружены и блокноты, содержащие информацию, имеющую государственное значение.

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