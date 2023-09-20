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Тупик из-за России и реформирование ООН. Главные заявления Зеленского на Совбезе

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 сентября, выступил на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций во время своего визита в Соединенные Штаты Америки.

РБК-Украина собрало главные заявления с выступления главы украинского государства.

ООН - в тупике в вопросе агрессий

Президент Зеленский подчеркнул, что помогать Украине в обороне от российской агрессии равноценно помощи в защите Устава ООН. 

"Резолюции Генеральной ассамблеи подтверждают факт, что единственный источник этой войны - Россия. Впрочем, это ничего не изменило для России в ООН. Но именно подобные ситуации изменили все для ООН. Должны признать - Организация в тупике в вопросе агрессий", - добавил он. 

Лжецы РФ в кресле Совбеза ООН

"Все в мире видят, что делает ООН недееспособной. В этом кресле в Совбезе, которое Россия занимает незаконно из-за закулисных манипуляций после распада Советского Союза, сидят лжецы, чья работа - оправдывать агрессию и геноцид, которые осуществляет Россия", - отметил Зеленский.

По его словам, все действия ООН, которые могли бы остановить агрессию, разбиваются о российские привилегии.

"Вето в руках агрессора - вот то, что загнало ООН в тупик", - уточнил президент. 

Реформирование ООН

Глава государства подчеркнул, что многочисленные разговоры и проекты насчет реформирования ООН должны быть реализованы. 

"И речь должна идти не только о представительстве - здесь, в Совбезе. Применение права вето - вот что требует реформы и это может стать ключевой реформой, которая возвратит силу Устава ООН", - добавил Зеленский. 

Два шага для крепкой архитектуры безопасности

По словам Зеленского, для того, чтобы восстановить архитектуру безопасности, необходимы:

  • Полный вывод всех российских войск и военных формирований со всей суверенной территории Украины в границах по состоянию на 1991 год.
  • Полный возврат Украине контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной - в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. 

"Собственно, только выполнение таких двух пунктов будет иметь результат честное, надежное и полное прекращение боевых действий", - добавил президент. 

Участие государств в формуле мира

"Каждое государство может проявить свое лидерство в рамках того или иного или нескольких или всех пунктов формулы мира. Формируем группы согласно пунктам формулы мира, в которых работают советники лидеров государств по национальной безопасности и дипломатические представители", - заявил Зеленский.

Как добавил глава государства, в группах определяется перечень решений и нормотворческих предложений, которые должны быть имплементированы.

С полной речью президента Украины на Совбезе можете ознакомиться ниже. 

 

Визит Зеленского в США

Напомним, в понедельник, 18 сентября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США. Он находится в Нью-Йорке, где уже успел выступить на Генассамблее ООН и посетить украинских военных, которые проходят реабилитацию и лечение. 

Также глава государства провел встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Евросовета Шарлем Мишелем и не только. 

Ожидается, что завтра Зеленский поговорит с главой Пентагона Ллойдом Остином и президентом США Джо Байденом. 

По информации СМИ, США также анонсируют очередной большой пакет военной помощи Украине. 

Более детально о том, чего ждать от визита главы украинского государства в США, можете узнать в материале РБК-Украина

 

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