Главная ошибка. В окружении Трампа и Байдена не понимают диктатуру Путина, - дипломат

В окружении президента США Джо Байдена и Дональда Трампа, который победил на выборах, есть люди, которые не понимают диктатуру Владимира Путина. Они надеются, что с Москвой все еще возможен союз против Китая.

Он подчеркнул, что у США "есть много отмазок" на случай, если Украина проиграет войну с Россией. И если за дело берется пропаганда такой страны, как США, то "придумать можно все".

"В США и, ​​в частности, в окружении Трампа и Байдена, и это была главная ошибка Байдена, немало тех людей, которые мечтают дальше сделать такую ​​странную комбинацию, каким-то образом уговорить РФ, чтобы она там съела половину Украины. А за это перестала дружить с Китаем и стала своеобразным таким союзником Америки в борьбе против Пекина", - считает Веселовский.

По его словам, люди в окружении Трампа и Байдена не понимают, что с "Гитлером (главарем нацистской Германии - ред.) нельзя договариваться".

"Так же и здесь. И эту школу, если ее так можно назвать, политической мысли, к сожалению, еще она не исчезла, еще существует. Увидим, будет ли у нее какие-то шансы на успех", - добавил дипломат.