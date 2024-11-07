Головна помилка. В оточенні Трампа та Байдена не розуміють диктатуру Путіна, - дипломат

В оточенні президента США Джо Байдена та Дональда Трампа, який переміг на виборах, є люди, які не розуміють диктатуру Володимира Путіна. Вони сподіваються, що з Москвою все ще можливий союз проти Китаю.

Він наголосив, що у США "є багато відмазок" на випадок, якщо Україна програє війну з Росією. І якщо за справу береться пропаганда такої країни, як США, то "вигадати можна все".

"У США і, зокрема, в оточенні Трампа і Байдена, і це була головна помилка Байдена, чимало тих людей, які мріють далі зробити таку дивну комбінацію, якимось чином умовити РФ, щоб вона там з'їла половину України. А за це перестала товаришувати з Китаєм і стала своєрідним таким союзником Америки у боротьбі проти Пекіна", - вважає Веселівський.

За його словами, люди в оточенні Трампа та Байдена не розуміють, що з "Гітлером (ватажком нацистської Німеччини - ред.) не можна домовлятися".

"Так само і тут. І цю школу, якщо її так можна назвати, політичної думки, на жаль, ще вона не зникла, ще існує. Побачимо, чи матиме якісь шанси на успіх", - додав дипломат.