ua en ru
Чт, 07 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Головна помилка. В оточенні Трампа та Байдена не розуміють диктатуру Путіна, - дипломат

Київ, Четвер 07 листопада 2024 20:31
UA EN RU
Головна помилка. В оточенні Трампа та Байдена не розуміють диктатуру Путіна, - дипломат Фото: Джо Байден та Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник

В оточенні президента США Джо Байдена та Дональда Трампа, який переміг на виборах, є люди, які не розуміють диктатуру Володимира Путіна. Вони сподіваються, що з Москвою все ще можливий союз проти Китаю.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив надзвичайний та повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський.

Він наголосив, що у США "є багато відмазок" на випадок, якщо Україна програє війну з Росією. І якщо за справу береться пропаганда такої країни, як США, то "вигадати можна все".

"У США і, зокрема, в оточенні Трампа і Байдена, і це була головна помилка Байдена, чимало тих людей, які мріють далі зробити таку дивну комбінацію, якимось чином умовити РФ, щоб вона там з'їла половину України. А за це перестала товаришувати з Китаєм і стала своєрідним таким союзником Америки у боротьбі проти Пекіна", - вважає Веселівський.

За його словами, люди в оточенні Трампа та Байдена не розуміють, що з "Гітлером (ватажком нацистської Німеччини - ред.) не можна домовлятися".

"Так само і тут. І цю школу, якщо її так можна назвати, політичної думки, на жаль, ще вона не зникла, ще існує. Побачимо, чи матиме якісь шанси на успіх", - додав дипломат.

Чутки про Трамп та Україну

Нагадаємо, сьогодні, 7 листопада, видання WSJ із посиланням на джерела написало, що радники Трампа пропонують йому кілька ідей щодо врегулювання війни в Україні.

Журналісти наголошують, що всі такі ідеї передбачають або заморожування війни, або відмову від вступу України до НАТО.

Детально із заявами Трампа про Україну можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден Дональд Трамп Війна в Україні
NEWS
Горіла висотка, бізнес- та медцентр: наслідки атаки "Шахедів" на Київ (фоторепортаж)
Горіла висотка, бізнес- та медцентр: наслідки атаки "Шахедів" на Київ (фоторепортаж)
DAILY
Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії