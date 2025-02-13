Главе штаба Антитеррористического центра СБУ Козюре избрали меру пресечения

В четверг, 13 февраля, суд избрал меру пресечения чиновнику СБУ Дмитрию Козюре, которого подозревают в сотрудничестве с РФ. Прокурор просил закрыть рассмотрение дела, но судья оставил заседание открытым и попросил прокурора воздержаться от разглашения информации, если она содержит государственную тайну.

Суд назначил Козюре меру пресечения в виде содержания под стражей без залога на два месяца, то есть до 11 апреля 2025 года.

Прокурор сообщил, что через мессенджер Signal Козюра дважды передавал ФСБ информацию о последствиях ракетных обстрелов. Еще один зафиксированный эпизод - передача информации, содержащей гостайну.

Подозреваемый признался, что работает на ФСБ с 2018 года и продолжил сотрудничество после полномасштабного вторжения России. Адвокат подсудимого заявил, что Козюра сотрудничает со следствием и дал против себя обличительные показания.