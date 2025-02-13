Голові штабу Антитерористичного центру СБУ Козюрі обрали запобіжний захід

У четвер, 13 лютого, суд обрав запобіжний захід посадовцю СБУ Дмитру Козюрі, якого підозрюють у співпраці з РФ. Прокурор просив закрити розгляд справи, але суддя залишив засідання відкритим і попросив прокурора утриматись від розголошення інформації, якщо вона містить державну таємницю.

Суд призначив Козюрі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави на два місяці, тобто до 11 квітня 2025 року.

Прокурор повідомив, що через месенджер Signal Козюра двічі передавав ФСБ інформацію щодо наслідків ракетних обстрілів. Ще один зафіксований епізод - передача інформації, що містила держтаємницю.

Підозрюваний зізнався, що працює на ФСБ з 2018 року та продовжив співпрацю після повномасштабного вторгнення Росії. Адвокат підсудного заявив, що Козюра співпрацює зі слідством та дав проти себе викривальні покази.