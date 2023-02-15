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Главе Балаклейского суда объявили подозрение в госизмене за сотрудничество с оккупантами

Фото: Главе Балаклейского суда объявили подозрение в госизмене (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Председатель Балаклейского районного суда Харьковской области сотрудничал с оккупантами и занял фейковую "должность". Ему объявили о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что в апреле прошлого года председатель суда выехал из Балаклеи в оккупированный Купянск.

"Там он добровольно занял псевдодолжность "и. о. заместителя начальника управления - начальника отдела юридического сопровождения" в так называемой "ВГА Харьковской области", - говорится в сообщении.

В прокуратуре объяснили, что мужчина предоставлял людям юридические консультации по законодательству РФ, а также склонял их перейти на сторону врага и сотрудничать с оккупационными "властями".

Ему заочно было сообщено о подозрении в государственной измене. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене главе одного из районных судов Харьковской области.

Бывший судья Бахчисарайского районного суда АР Крым признан виновным в государственной измене. Он остался работать в оккупированном Крыму после 2014 года.

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