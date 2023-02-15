Голові Балаклійського суду оголосили підозру у держзраді за співпрацю з окупантами

Зазначається, що у квітні минулого року голова суду виїхав з Балаклії до окупованого Куп’янська.

"Там він добровільно обійняв псевдопосаду "в. о. заступника начальника управління - начальника відділу юридичного супроводу" у так званій "ВЦА Харківської області", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі пояснили, що чоловік надавав людям юридичні консультації щодо законодавства РФ, а також схиляв їх перейти на бік ворога та співпрацювати з окупаційною "владою".

Йому заочно повідомлено про підозру у державній зраді. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.