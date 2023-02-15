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Голові Балаклійського суду оголосили підозру у держзраді за співпрацю з окупантами

Фото: Голові Балаклійського суду оголосили підозру у держзраді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Голова Балаклійського районного суду Харківської області співпрацював з окупантами та обійняв фейкову "посаду". Йому оголосили про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що у квітні минулого року голова суду виїхав з Балаклії до окупованого Куп’янська.

"Там він добровільно обійняв псевдопосаду "в. о. заступника начальника управління - начальника відділу юридичного супроводу" у так званій "ВЦА Харківської області", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі пояснили, що чоловік надавав людям юридичні консультації щодо законодавства РФ, а також схиляв їх перейти на бік ворога та співпрацювати з окупаційною "владою".

Йому заочно повідомлено про підозру у державній зраді. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді очільниці одного з районних судів Харківської області.

Колишнього суддю Бахчисарайського районного суду АР Крим визнали винним у державній зраді. Він залишився працювати в окупованому Криму після 2014 року.

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