Глава Верховного суда о деле Князева: нужно ввести предохранители

Для того, чтобы коррупционные скандалы, такие как задержание на взятке бывшего главы Верховного суда Украины Всеволода Князева, не повторялись, нужно ввести предохранители. Например, чтобы глава Верховного суда не входил в состав Большой палаты.

"Можно ввести предохранители, позволяющие избежать повторения подобных историй (дела Князева, - ред.). К примеру, если органами следствия и судом будет установлено, что Князев использовал должность главы Верховного суда для влияния на судей, то я готов выступить с инициативой о том, чтобы глава Верховного суда не входил в состав Большой палаты", - предложил он.

По его словам, эти и другие вопросы будут обсуждаться на пленуме Верховного суда, проведение которого планируется в начале октября.

Кравченко уточнил, что если говорить о предохранителях, то такие ситуации возникают не только в судебной системе.

"Сейчас медиапространство переполнено коррупционными скандалами, которые даже неожиданно для войны происходили в сфере мобилизации, в частности, во врачебных комиссиях, в ТЦК, в сфере распределения гуманитарной помощи. Есть несколько производств в отношении народных депутатов, работников органов исполнительной власти и других. Поэтому лучший предохранитель - это понимание того, что если кто-то совершает преступление, то наказание будет неотвратимым", - подчеркнул он.

Дело Князева

15 мая правоохранители задержали бывшего главу Верховного суда Всеволода Князева на взятке в размере 2,7 млн долларов. На тот момент он занимал кресло главы Верховного суда. Уже на следующий день пленум Верховного суда поддержал его досрочное прекращение полномочий. Его также лишили должности главы суда. 26 мая новым главой Верховного суда избрали главу Кассационного уголовного суда в составе ВС Станислава Кравченко. Он получил 108 голосов из 148 возможных.