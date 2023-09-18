Голова Верховного суду про справу Князєва: потрібно запровадити запобіжники

Для того, щоб корупційні скандали, такі як затримання на хабарі колишнього голови Верховного суду України Всеволода Князєва, не повторювалися, потрібно запровадити запобіжники. Наприклад, щоб глава Верховного суду не входив до складу Великої палати.

"Можна запровадити запобіжники, які дозволяють уникнути повторення подібних історій (справи Князєва, - ред.). Наприклад, якщо органами слідства та судом буде встановлено, що Князєв використав посаду голови Верховного суду для впливу на суддів, то я готовий виступити з ініціативою про те, щоб голова Верховного суду не входив до складу Великої палати", - запропонував він.

За його словами, ці та інші питання обговорюватимуться на пленумі Верховного суду, проведення якого заплановано на початку жовтня.

Кравченко уточнив, що якщо говорити про запобіжники, то такі ситуації виникають не лише у судовій системі.

"Зараз медіапростір переповнений корупційними скандалами, які навіть несподівано для війни відбувалися у сфері мобілізації, зокрема, у лікарських комісіях, у ТЦК, у сфері розподілу гуманітарної допомоги. Є кілька проваджень щодо народних депутатів, працівників органів виконавчої влади та інших. Тому найкращий запобіжник - це розуміння того, що якщо хтось вчиняє злочин, то покарання буде невідворотним", - наголосив він.

Справа Князєва

15 травня правоохоронці затримали колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. На той момент він обіймав крісло голови Верховного суду. Вже наступного дня пленум Верховного суду підтримав його дострокове припинення повноважень. Його також позбавили посади голови суду. 26 травня новим головою Верховного Суду обрали голову Касаційного кримінального суду у складі ВС Станіслава Кравченка. Він отримав 108 голосів із 148 можливих.