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Глава ЧВК "Вагнера" через медиакампании противопоставляет себя властям РФ, - ISW

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Москва, Воскресенье 22 января 2023 06:55
Глава ЧВК "Вагнера" через медиакампании противопоставляет себя властям РФ, - ISW Фото: Евгений Пригожин (currenttime.tv)
Автор: Константин Широкун

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин начал серию информационных операций, направленных на то, чтобы представить себя героем России в "крестовом походе" против мелкой и коррумпированной российской власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Личная пресс-служба Пригожина 21 января распространила письмо семьи погибшего бойца ЧВК "Вагнера", в котором "равнодушные" местные чиновники, не помогавшие с похоронами сына, противопоставлялись Пригожину, который прислушивается к их обращениям. В письме Пригожин упоминается как "единственный человек, которому небезразлична судьба защитника РФ и его семьи".

Пригожин также резко критиковал чиновников Свердловской области, вероятно, проявляя солидарность с "простым человеком". По мнению ISW, Пригожин ложно изображает себя и ЧВК субъектами, которые будут продолжать свои моральные поступки, несмотря на возможные судебные преследования.

Ранее сообщалось, что глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин пытается усилить свои аппаратные позиции в окружении российского диктатора Владимира Путина и бизнесе. Свою "мечту" он хочет реализовать путем участия его наемников в войне в Украине.

Также напомним, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает манипулировать на теме "взятия Соледара". Таким образом, по мнению аналитиков ISW, он хочет поднять свой авторитет и отличить своих наемников от армии РФ.

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