Глава Пентагона созвал сотни генералов на экстренное совещание, - WP

Неназванные источники издания сообщили, что крайне необычная директива была направлена практически всем высшим командирам армии США по всему миру. Причину никто не объяснял.

Ожидается, что генералы соберутся на базе морской пехоты в Вирджинии на следующей неделе.

В сегодняшнем заявлении пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл подтвердил, подтвердил, что Хегсет "обратится к своим старшим военным руководителям в начале следующей недели", однако дополнительных деталей не сообщил.

Собеседники WP отметили, что приказ Хегсета касается всех старших офицеров со званием бригадного генерала и выше, либо их эквивалента в ВМС, занимающих командные посты, а также их старших подчиненных прапорщиков. Обычно такие офицеры руководят сотнями и тысячами рядовых военнослужащих.

Источники издания уточнили, что на собрании будут присутствовать старшие командиры из зон конфликта, а также высокопоставленные военные руководители, находящиеся в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Совещание вызвало тревогу

"Люди очень тревожатся. Они не понимают, что это значит", - отметил один из собеседников журналистов.

Еще два источника выразили недовольство тем, что на совещание вызваны многие командиры, находящиеся за пределами США.

"Так не делается. Вы не зовете генералов и адмиралов, командующих своими войсками по всему миру, в аудиторию под Вашингтоном и не говорите им, зачем это и какая повестка", - добавил один из собеседников.

Приказы были отданы на фоне масштабных реформ, инициированных Хегсетом в Пентагоне, включая сокращение числа генералов на 20 %, увольнение старших руководителей без объяснения причин и высокопрофильный приказ о переименовании Министерства обороны в "Министерство войны".