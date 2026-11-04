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Трамп ищет замену Хегсету после поражения республиканцев на выборах, - CBS News

19:36 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
Трамп ищет замену Хегсету после поражения республиканцев на выборах, - CBS News Фото: министр обороны США Пит Хегсет (Getty Images)
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Сокрушительное поражение республиканцев на промежуточных выборах может привести к громким отставкам. Одним из вариантов является замена министра обороны США Пита Хегсета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Трамп обдумывает отставку Хегсета

Источники издания отметили, что президент США Дональд Трамп звонил по телефону своим советникам по поводу того, стоит ли Хегсету уйти с должности.

Однако у некоторых помощников Белого дома есть другие прогнозы. Они предполагают, что часть вины за проигрыши республикацев будет возложена на адмирала Брэда Купера, главу Центрального командования США, и главу Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна.

Известно, что оба топ-военных сыграли важную роль в руководстве войной против Ирана.

Остальные источники сообщили, что президент еще не решил заменить Хегсета. До выборов демократы уже пытались объявить импичмент министру обороны. Так что вероятность этих попыток может возрасти, поскольку демократы имеют подавляющее большинство в обеих палатах, пишет издание.

Кто заменит Хегсета

Один источник сообщил CBS News, что губернатор Флориды от Республиканской партии Рон ДеСантис рассматривается как возможная замена Хегсета. ДеСантис может вступить в должность, когда его срок полномочий губернатора истечет 5 января.

Реакция Белого дома

Представитель Белого дома Анна Келли заявила изданию, что Трамп "полностью доверяет министру Хегсету". В своем заявлении Келли также высоко оценила военные операции в Иране и Венесуэле и усилия министра, направленные на изменение приоритета Пентагона Байденом "DEI и идеологии пробужденных".

Ранее РБК-Украина писало, что демократы получили полный контроль над Конгрессом США. По состоянию на сегодняшний день они взяли большинство мест как в Сенате, так и в Палате представителей.

По данным CNN, в Палате представителей демократы уже имеют 227 мест, для большинства было достаточно 218. У республиканцев - 134 места.

Кроме того, Трамп признал результаты промежуточных выборов и пообещал работать с демократами.

В то же время он считает, что республиканцы точно победили бы, если бы он участвовал в выборах.

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