Глава Пентагона допустил распространение ядерного оружия из-за войны РФ против Украины

Война России против Украины может вызвать новый виток распространения ядерного оружия среди авторитарных государств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина в ходе Международного форума по безопасности в Галифаксе.
"Соратники Путина (президента РФ Владимира Путина - ред.) по автократии наблюдают за происходящим. И они вполне могут прийти к выводу, что получение ядерного оружия даст им лицензию на охоту", - заявил Остин.
Напомним, ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал противостоять ядерным угрозам США с помощью ядерного оружия во время испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты.
Также мы писали, что, по данным The New York Times, высшее российское военное руководство обсудило возможности Москвы касаемо применения тактического ядерного оружия против Украины.
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