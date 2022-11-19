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Голова Пентагону допустив поширення ядерної зброї через війну РФ проти України

Фото: Ллойд Остін, голова Пентагону (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Війна Росії проти України може спричинити новий виток поширення ядерної зброї серед авторитарних держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Пентагону Ллойда Остіна під час Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі.

"Соратники Путіна (президента РФ Володимира Путіна - ред.) з автократії спостерігають за тим, що відбувається. І вони цілком можуть дійти висновку, що отримання ядерної зброї дасть їм ліцензію на полювання", - заявив Остін.

Нагадаємо, раніше північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв протистояти ядерним загрозам США за допомогою ядерної зброї під час випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети.

Також ми писали, що, за даними The New York Times, вище російське військове керівництво обговорило можливості Москви щодо застосування тактичної ядерної зброї проти України.

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