Глава Палестины заявил, что исключает эвакуацию палестинцев из Газы

Отмечается, что Байден побеседовал с Аббасом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Нетаньяху сказал, что для достижения боевых целей Израиля необходимо "единство и решительность".

В то время как Аббас заявил, что исключает любую эвакуацию палестинцев с территории Сектора Газа.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАС из сектора Газа зашли на юг Израиля. Этому предшествовали многочисленные ракетные удары по территории Израиля.

В течение недели стороны обмениваются ракетными ударами, а СМИ предполагают, что Израиль планирует проведение наземной операции.

При этом Израиль объявил о состоянии войны и обещал отомстить террористам ХАМАС. Вчера армия обороны Израиля призвала жителей сектора Газа эвакуироваться на юг. На это им дали день. ООН раскритиковала призывы Израиля СМИ полагают, что предупреждение Израиля связано с планами проведения наземной операции.

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