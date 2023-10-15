Голова Палестини заявив, що виключає евакуацію палестинців з Гази

Зазначається, що Байден поговорив з Аббасом та прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Нетаньягу сказав, що для досягнення бойових цілей Ізраїлю необхідна "єдність та рішучість".

Тоді як Аббас заявив, що виключає будь-яку евакуацію палестинців з території Сектора Гази.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари територією Ізраїлю.

Упродовж тижня сторони обмінюються ракетними ударами, а ЗМІ припускають, що Ізраїль планує проведення наземної операції.

При цьому Ізраїль оголосив про стан війни і обіцяв помститися терористам ХАМАС. Вчора армія оборони Ізраїлю закликала жителів сектору Газа евакуюватись на південь. На це їм дали день. ООН розкритикувала заклики Ізраїлю ЗМІ вважають, що попередження Ізраїлю пов'язане із планами проведення наземної операції.

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