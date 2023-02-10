Глава НБУ назвал большую угрозу для курса гривны в 2023 году

Избыток средств в банковской системе Украины создает угрозу для курса гривны по отношению к доллару. НБУ хочет, чтобы напечатанные гривны не оказались на валютном рынке.

"Украинская экономика имеет колоссальный профицит ликвидности, вызванный финансированием бюджета войны. Только НБУ за прошлый год напечатал для бюджета 400 млрд грн. И вся эта ликвидность сейчас создает навес, который угрожает курсовой стабильности", - сказал он.

По его словам, жизненно важно связать эти средства и контролировать их движение, предложив вкладчикам привлекательную процентную ставку. Срочные депозиты - один из таких инструментов. "При отсутствии административных ограничений, из-за определенного психологического фактора, люди могут сразу захотеть снять деньги, и они окажутся на валютном рынке", - считает глава НБУ.

Поэтому НБУ заинтересован, чтобы банки сделали адекватное предложение для размещения депозитов, отметил Пышный. "Ведь если вам предлагают вклад в 10% годовых, а инфляция 26%, вы думаете: "Да, зачем мне этот депозит, мороки больше, чем прибыли". Но когда делают предложение на уровне 20% - задумаетесь и оставите деньги в банке", - рассказал глава НБУ.

"Я хочу донести важный месседж НБУ и уверен, что нас услышат все банки. Больше не будет такого, что банки получают значительные прибыли нерыночным способом и при этом не предлагают достаточно высокие ставки по депозитам. Национальный банк принимает достаточно жесткие меры для этого и имеет Мы хотим, чтобы банки осознали, что они также отвечают как за защиту средств населения и бизнеса, так и за сохранение доверия к национальной валюте", - сказал он.