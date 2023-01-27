НБУ лишит банки возможности зарабатывать на остатках с текущих счетов населения, - Рожкова

Национальный банк с марта повышает нормы резервирования банков по текущим средствам населения еще на 10%. Это лишит банки возможности зарабатывать на этих остатках и заставят повышать ставки по депозитам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой первого заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову в Facebook .

"Что это значит для банков? Они не смогут зарабатывать на этих остатках ничего", - написала она.

Как отметила Рожкова, к сожалению, банки руководствуясь краткосрочными коммерческими целями вовсе не спешили повышать ставки по депозитам после поднятия ключевой ставки, несмотря на многочисленные вербальные интервенции со стороны НБУ.

"В результате имеем опасный для финансовой стабильности значительный по объемам "навес" в виде остатков на текущих счетах населения, который каждый месяц увеличивается. И не за счет конкуренции или маркетинговых усилий. Скорее вопреки отсутствию каких-либо усилий со стороны банков", - сообщила первый заместитель главы НБУ.

По ее словам, два основных фактора роста остатков: социальные и другие выплаты правительства и ограничения на снятие наличных, которые ввел НБУ 24 февраля прошлого года.

Рожкова отметила, что при постепенной отмене ограничений, эти средства мгновенно окажутся на наличном рынке. И, с одной стороны, будут давить на наличный курс, с другой - ухудшат состояние ликвидности банков.

"Поэтому расчет на то, что потенциальные потери доходов заставят банки повысить привлекательность срочных депозитов", - добавила Рожкова.

Напомним, НБУ с 11 февраля на 5 и. п. увеличиваются нормативы формирования банками обязательных резервов по средствам до востребования и средствам на текущих счетах юридических и физических лиц, а также по средствам вкладов и средствам на текущих счетах других банков-нерезидентов и кредитам, полученным от международных (кроме финансовых) и других организаций. В частности, с 5% до 10% – в национальной валюте и с 15% до 20% – в иностранной валюте.

Дополнительно с 11 марта будут повышены на 10 в. п. нормативы формирования банками обязательных резервов по средствам до востребования и денежным средствам на текущих счетах физических лиц как в национальной, так и в иностранной валютах. На эту часть резервов не будет распространяться механизм покрытия бенчмарк-ОВГЗ.