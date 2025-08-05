Глава НБУ анонсировал старт приватизации госбанков и назвал условие

Пышный сообщил, что вчера встретился с Региональным директором World Bank по делам стран Восточной Европы Бобом Сомом.

По его словам, они имели "глубокий и содержательный разговор" относительно контекста, в котором Украина продолжает жить, а также относительно планов и шагов, необходимых для обеспечения быстрого экономического восстановления страны.

"Еще один важный вопрос разговора - приватизация государственных банков. Согласен с господином Сомом, что старт приватизации даст положительный сигнал для инвесторов", - рассказал Пышный.

В то же время он считает, что такой шаг должен быть частью общей стратегии развития государственных банков.

"Наработать такую стратегию должны совместно с правительством и стейкхолдерами, чтобы обеспечить концептуальное видение развития государственного банковского сектора Украины", - добавил глава НБУ.