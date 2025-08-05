Голова НБУ анонсував старт приватизації держбанків і назвав умову

Пишний повідомив, що вчора зустрівся з Регіональним директором World Bank у справах країн Східної Європи Бобом Сомом.

За його словами, вони мали "глибоку й змістовну розмову" щодо контексту, в якому Україна продовжує жити, а також щодо планів та кроків, необхідних для забезпечення швидкого економічного відновлення країни.

"Ще одне важливе питання розмови - приватизація державних банків. Погоджуюсь з паном Сомом, що старт приватизації дасть позитивний сигнал для інвесторів", - розповів Пишний.

Водночас він вважає, що такий крок має бути частиною загальної стратегії розвитку державних банків.

"Напрацювати таку стратегію маємо спільно з урядом та стейкхолдерами, щоб забезпечити концептуальне бачення розвитку державного банківського сектору України", - додав голова НБУ.