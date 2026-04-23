Глава Нацполиции озвучил количество оружия на руках украинцев

10:46 23.04.2026 Чт
Совершают ли преступления из оружия, розданного в начале войны?
Ирина Глухова, Юлия Акимова, Ростислав Шаправский
Фото: глава Нацполиции Иван Выговский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Во владении украинцев находится 1 166 001 единица оружия. Преступления из оружия, которое раздавали в начале войны, не совершаются.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Национальной полиции Иван Выговский.

Отвечая на вопрос о количестве незарегистрированного оружия или так называемых "трофеев" на руках у населения, Выговский отметил, что точную цифру пока определить сложно. В то же время масштабы проблемы видны по объемам изъятий.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения в 2022-2026 годах правоохранители изъяли почти 20 тысяч единиц оружия, в том числе около 6,4 тысячи автоматов, 4,5 тысячи нарезного оружия, 3,4 тысячи переделанного и 2,4 тысячи другого огнестрельного оружия.

Также было изъято 2,8 тысячи гранатометов, 63 тысячи гранат, 5,7 млн патронов, 6,4 тысячи килограммов взрывчатых веществ и 5,8 тысячи килограммов пороха.

"Ну то есть, как вы видите, довольно много", - отметил Выговский.

Он пояснил, что значительная часть оружия попадает в гражданский оборот из прифронтовых регионов.

"Оружие, трофеи забирают из прифронтовых регионов, везут, в основном, военные, и мы изымаем это оружие ежедневно", - сказал он.

По словам главы Нацполиции, полномасштабная война существенно повлияла на криминогенную ситуацию в Украине и обострила вопрос безопасности граждан.

В то же время правоохранители продолжают работать над предотвращением незаконного оборота оружия. В частности, проводятся оперативные закупки для перекрытия каналов сбыта, работают блокпосты, а также систематически изымаются оружие, боеприпасы и взрывчатка во взаимодействии с военными.

По состоянию на 1 апреля 2026 года в Украине зарегистрировано 812 тысяч владельцев оружия и специальных средств, у которых на руках находится 1 166 001 единица огнестрельного оружия и спецсредств.

Напомним, после резонансного теракта в Голосеевском районе, где злоумышленник унес жизни семи человек, глава МВД Игорь Клименко заявил, что люди должны получить право на вооруженную самозащиту.

По словам Клименко, Министерство внутренних дел Украины готово к появлению закона о гражданском оружии. Уже на следующей неделе должны начаться консультации с нардепами.

