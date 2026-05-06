Глава набсовета "Сенс Банка" временно сложил полномочия

Глава Наблюдательного совета "Сенс Банка" Николай Гладышенко подал заявление об отстранении от исполнения полномочий по собственной инициативе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Сенс Банка".
Как отметил Гладышенко, он принял такое решение на период, необходимый для выяснения всех обстоятельств на фоне скандальных слухов в СМИ.
Накануне, 5 мая, он принимал участие в заседании ВСК Верховной Рады по экономической безопасности, где отвечал на вопросы членов комиссии.
Во время внеочередного заседания наблюдательного совета исполнение полномочий председателя было возложено на Петра Новака.
Новак присоединился к Наблюдательному совету "Сенс Банка" в октябре 2025 года как независимый член. Он имеет более чем 20-летний опыт в банковской сфере и управлении инвестициями.
В банке заверили, что все сервисы продолжают работать без изменений и остаются доступными клиентам. Учреждение продолжает действовать в соответствии с законодательными процедурами и международными практиками корпоративного управления, обеспечивая стабильную работу.
Напомним, на днях "Укрправда" обнародовала новые фрагменты так называемых "пленок Тимура Миндича".
Согласно аудиозаписям, фигурант дела "Мидас" Александр Цукерман обсуждал с советником руководителя "Сенс Банка" Василием Веселым кандидатуры в наблюдательный совет банка.
По данным УП, Веселый хотел, чтобы туда вошли Петр Новак, Ежи Шугаев, Ева де Фальк, Александр Щур, Николай Гладышенко и Олег Мистюк.
Буквально через 40 дней после разговора Кабмин назначил всех вышеупомянутых лиц в набсовет "Сенс Банка".
Также в СМИ распространяли слухи, что Гладышенко якобы был "смотрящим" за банком от ОП.
Сегодня, 6 мая, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "Сенс Банк" должны приватизировать в этом году.