ua ru
Ср, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Резников о визите Сийярто в Беларусь: какая-то малышня вокруг Кремля хочет найти выгоду

Новина українською →
Киев, Среда 15 февраля 2023 10:19
Резников о визите Сийярто в Беларусь: какая-то малышня вокруг Кремля хочет найти выгоду Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Минск показывает, что некоторые политики живут в параллельной вселенной. Они пытаются извлечь какую-то выгоду из РФ в то время, когда "антикремловский альянс" растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова в интервью "Укринформу".

На вопрос журналиста, какого рода мира для Украины искал венгерский министр в Минске, он ответил: "Для меня это тоже интересный вопрос".

"Такое впечатление, что когда растет антикремлевский альянс - а сегодня 54 страны были представлены за тем столом (Рамштайна - ред.), - в то же время какая-то малышня вокруг Кремля пытается найти себе какую-то выгоду. К сожалению, но у них какой-то параллельный мир", - сказал Резников.

Напомним, что 13 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил Минск. Перед этим он заявил, что едет в белорусскую столицу, чтобы якобы "говорить о мире" в Украине и сразу отметил, что "готов к критике" такого визита.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Венгрия Алексей Резников Минск
NEWS
Почти 700 оккупантов, 4 танка и 7 ББМ: Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки
Почти 700 оккупантов, 4 танка и 7 ББМ: Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки
DAILY
Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян