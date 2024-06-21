Глава МИД Польши потроллил Путина и посоветовал не "беспокоиться" из-за поражения

Российскому диктатору Владимиру Путину не стоит беспокоиться из-за проигрыша в войне против Украины.
Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
В частности, Сикорский напомнил Путину, что история Москвы составляет менее 900 лет, ведь город был основан только в 1147 году. Он отметил, что Путин "чрезмерно волнуется" по поводу проигрыша России в войне с Украиной и того, что это "положит конец тысячелетней российской государственности".
Глава МИД Польши перечислил причины, которые подвергают сомнению заявления Путина:
После начала полномасштабной войны России против Украины западные чиновники отметили "беспрецедентное единство" стран ЕС и НАТО, которые поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии. Эта поддержка включает в себя экономическую и оборонную помощь, а также санкции против России.
Недавно Путин заявил, что не исключает возможности передачи Северной Корее высокоточного оружия в ответ на военную помощь Западу Украине. Кроме того, диктатор рассматривает изменение ядерной доктрины РФ из-за якобы обсуждения на Западе вопроса "снижения порога для использования ядерного оружия и разработки менее мощных боезарядов".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.