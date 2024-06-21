Глава МИД Польши потроллил Путина и посоветовал не "беспокоиться" из-за поражения

В частности, Сикорский напомнил Путину, что история Москвы составляет менее 900 лет, ведь город был основан только в 1147 году. Он отметил, что Путин "чрезмерно волнуется" по поводу проигрыша России в войне с Украиной и того, что это "положит конец тысячелетней российской государственности".

Глава МИД Польши перечислил причины, которые подвергают сомнению заявления Путина:

Москва была основана только в 1147 году (т.е. не насчитывает и 900 лет истории);

РФ пережила поражение в Крымской войне, войне с Японией, Первой мировой войне, после вторжения в Польшу 1920 года, войне в Афганистане и Холодной войне (то есть уже неоднократно проигрывала войны);

После империи наступает место для "национальной жизни".

Война России против Украины

После начала полномасштабной войны России против Украины западные чиновники отметили "беспрецедентное единство" стран ЕС и НАТО, которые поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии. Эта поддержка включает в себя экономическую и оборонную помощь, а также санкции против России.

Недавно Путин заявил, что не исключает возможности передачи Северной Корее высокоточного оружия в ответ на военную помощь Западу Украине. Кроме того, диктатор рассматривает изменение ядерной доктрины РФ из-за якобы обсуждения на Западе вопроса "снижения порога для использования ядерного оружия и разработки менее мощных боезарядов".

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