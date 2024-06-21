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Голова МЗС Польщі потролив Путіна та порадив не "турбуватись" через поразку

Фото: глава МЗС Польщі Радослав Сікорський (facebook com JankaOchojska)
Автор: Наталія Кава

Російському диктатору Володимиру Путіну не варто хвилюватись через програш у війні проти України.

Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Зокрема, Сікорський нагадав Путіну, що історія Москви становить менш як 900 років, адже місто було засновано лише в 1147 році. Він зауважив, що Путін "надмірно хвилюється" щодо програшу Росії у війні з Україною й того, що це "покладе край тисячолітній російській державності".

Глава МЗС Польщі перелічив причини, які ставлять під сумнів заяви Путіна:

  • Москва була заснована лише в 1147 році (тобто не налічує і 900 років історії);
  • РФ пережила поразки в Кримській війні, війні з Японією, Першій світовій війні, після вторгненні в Польщу 1920 року, війні в Афганістані та Холодній війні (тобто вже неодноразово програвала війни);
  • Після імперії настає місце для "національного життя".

Війна Росії проти України

Після початку повномасштабної війни Росії проти України, західні чиновники відзначили "безпрецедентну єдність" країн ЄС та НАТО, які підтримують Україну у її боротьбі проти російської агресії. Ця підтримка включає економічну та оборонну допомогу, а також санкції проти Росії.

Нещодавно Путін заявив, що не виключає можливості передачі Північній Кореї високоточної зброї у відповідь на військову допомогу Заходу Україні. Крім того, диктатор розглядає зміну ядерної доктрини РФ через нібито обговорення на Заході питання "зниження порогу для використання ядерної зброї та розробки менш потужних боєзарядів".

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