Глава МИД Кулеба подал в Раду заявление об отставке

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от Министра иностранных дел Украины Кулебы Дмитрия Ивановича об отставке", - пишет Стефанчук.

Глава Верховной Рады добавил, что заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

Фото: заявление об отставке главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы (facebook.com/stefanchuk.official)

Кадровые изменения в Кабинете министров и Офисе президента

Вчера, 3 сентября, глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил, что в Кабинете министров планируются кадровые перестановки. В частности сегодня, 4 сентября, по его словам, будет "день увольнений". Тем временем несколько собеседников РБК-Украина в парламенте рассказали, что перестановки также возможны и в Офисе президента (ОП).

Во время вечернего обращения президент Владимир Зеленский объяснил причину кадровых изменений. По его словам, это необходимо для того, чтобы государственные институты были настроены для достижения всех необходимых Украине результатов.

Также вчера стало известно о том, что вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подала заявление об отставке в Раду.